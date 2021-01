Studenti in piazza contro la didattica a distanza e “scuole sicure”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Doveva essere solo una manifestazione di poche città ma poi la protesta degli studenti si è allargata a macchia d’olio da Nord a Sud per protestare contro la didattica a distanza e sollecitare il ritorno in classe delle scuole superiori.

In 14 città gli studenti hanno dichiarato uno sciopero della DaD protestando per il trattamento ricevuto nel corso degli ultimi giorni. Gli studenti hanno contestato le promesse non mantenute circa le riaperture delle scuole e misure anti-covid poco convincenti.

“[...]vogliamo mettere in luce le mancanze di un sistema che vive continui tagli da vent'anni - dice Flavia studentessa di un liceo milanese - vogliamo evidenziare che la scuola non è oggi prioritaria come dovrebbe, vogliamo esprimere dissenso per la gestione pessima di questo secondo rientro scolastico”.

La Rete degli Studenti mesi sottolineano la necessità di misure più adeguate e un sistema dei trasporti adeguato al periodo storico che stiamo vivendo, per rendere la scuola di nuovo sicura. - (PRIMAPRESS)