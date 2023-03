Stretta di vite ai fumatori. Le nuove norme annunciate dal ministro della Salute Schillaci

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' in arrivo una nuova stretta contro il fumo da sigaretta ma il giro di vite riguarda anche le e-cig ed i prodotti da tabacco riscaldato. La bozza con i nuovi divieti, già annunciati dal ministro della Salute, Schillaci, sarebbe già pronta. Lo stop al fumo sarà anche nei dehors, alle fermate dei mezzi pubblici e anche nei parchi se sono presenti bambini e donne incinte ma quest'ultima lascia perplessi per la capacità di controllo della norma. Nella bozza c'è anche il divieto ai tavoli esterni dei locali se non muniti di aree fumatori. Eliminate le sale fumatori agli aeroporti. - (PRIMAPRESS)