Strage condominio Roma, Campiti resta in carcere. Gip: "Mostra ancora livore"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Strage condominio Roma, Campiti resta in carcere. Il Gip di Roma ha convalidato il fermo di Claudio Campiti, il 57enne che sparando durante una riunione di condominio ha ucciso 4 persone (la quarta persona è spirata ieri dopo il ricovero per ferite gravi in ospedale) e ne ha ferite altre due, a Roma. Il Gip: "Non ha dato segno di resipiscenza,emerso il livore" La strage domenica: riunione di condo- minio per uno stabile nel Reatino, con tensioni e minacce già in passato da parte di Campiti ai condomini. Lui ha rubato un'arma e munizioni al Poligono e nella riunione ha sparato. E'accusato di omicidio plurimo volontario aggravato da premeditazione e futili motivi. Intanto resta sotto sequestro il poligono di tiro per accertare eventuali responsabilità circa l'uscita dell'arma dalla struttura. - (PRIMAPRESS)