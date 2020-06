Stati Generali: prolungamento di 4 settimane per la Cig e revisione degli ammortizzatori sociali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le novità di oggi, nella seconda giornata degli Stati Generali a Villa Pamphilj, sono alcuni punti sviluppati da Vittorio Colao nel suo piano alla guida della task force creata dal governo per rispondere alla Fase 2 dell’emergenza sanitaria. Tra i punti di maggior interesse lo sviluppo del 5G per la modernizzazione del paese e un progetto di riforma delle procedure fallimentari delle aziende.

Sul fronte degli incontri sindacali, il premier Conte ha anticipato le istanze dei rappresentanti dei lavoratori parlando di una riforma degli ammortizzatori sociali ma anche del sistema di retribuzione per dare maggiore dignità al lavoro. Inoltre, come confermato anche dalla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, la Cig sarà prorogata di altre 4 settimane con l’impegno di velocizzare l’arrivo delle cifre che in molti casi sono state anticipate dalle aziende. L’ultimo atto della giornata riguarda i Comuni che hanno sollecitato una proroga per la presentazione dei bilanci preventivi: “se dovessimo presentarli nelle prossime settimane così come previsto - ha sostenuto il presidente dell’Anci, Antonio Decaro - saremmo senza fondi nelle casse e dovremmo tagliare servizi essenziali”.





