Stati Generali con le partecipate. Conte: "Al via il decreto semplificazioni"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La giornata degli Stati Generali di Villa Pamphilj a Roma, oggi è incentrata sul confronto con le società partecipate. In questo contesto, il premier Giuseppe Conte ha annunciato i tempi ristretti per attuare quel Decreto semplificazioni, che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri già la prossima settimana. Un decreto che è stato più volte sollecitato anche dall’UE in vista dei fondi a cui dovrà accedere anche l’Italia e a questo proposito Conte ha assicurato che piano di “rilancio” verrà predisposto entro settembre. Tuttavia dopo la videoconferenza di ieri a Bruxelles per il Recovery Fund, i tempi per accedere al fondo non saranno immediati. Il presidente del consiglio Europeo, Michel ieri ha parlato di inizio delle negoziazioni tra gli stati membri dove ci sono ancora molte resistenze ed inoltre anche la cancelliera Merkel aveva ipotizzato di un arrivo dei fondi solo ad inizio 2021. - (PRIMAPRESS)