Standard&Poor's rialza le stime del Pil all'Italia ma abbatte Spagna e Francia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Standard&Poor’s Global Ratings, ha rivisto le previsioni economiche per l’Eurozona, con stime sul Pil dell'Italia nel 2020 e le migliora dal precedente -9,5% a -8.9% e da +5,3% a +6,4% nel 2021. Per l'Eurozona la stima è di un -7,4% quest'anno e di un rimbalzo del 6,1 l'anno prossimo. "Stiamo anche abbassando leggermente le nostre aspettative per la disoccupazione - scrive in una nota la società - che secondo le nostre previsioni raggiungerà un picco del 9,1% nel 2021”. Tra i paesi più colpiti nell’Eurozona, secondo le previsioni della società di rating, saranno Spagna con un Pil stimato a -11,3% mentre la Francia sarà a -9%. Ai due paesi UE pesa il maggior impatto del coronavirus che è riesploso con diversi focolai aggravando la spesa sanitaria ma anche accumulando ritardi nella produzione. - (PRIMAPRESS)