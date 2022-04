Sparatoria metro Brooklyn: arrestato Frank James dopo 12 ore di caccia all’uomo

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Ci sono volute oltre 12 ore prima di trovare ed arrestare Frank James, l'uomo di colore sospettato di essere stato l'autore della sparatoria nella metropolitana, è stato catturato. Lo conferma la Cnn. È stato arrestato mentre camminava in strada come se nulla fosse, nell'East Village, tra St. Marks e la First Avenue. Due agenti lo hanno visto e lo hanno arrestato «senza incidenti», come ha spiegato Keechant Sewell, il capo della polizia di New York.È stato un passante a riconoscere il 63enne a Canal Street e a fotografarlo con il cellulare, dando poi l'allarme a una pattuglia di poliziotti. Martedì James aveva lanciato due granate lacrimogene e sparato (una trentina di volte) ai passeggeri di un treno della linea «N», a Brooklyn, ferendo dieci persone e provocando il ferimento indiretto di altre tredici. Nei video pubblicati su Youtube l'attentatore aveva confessato tra l'altro di soffrire di disturbi da stress post traumatico.«Lo abbiamo preso. Ringrazio le forze dell'ordine», ha affermato il sindaco di New York, Eric Adams, confermando l'arresto di James. - (PRIMAPRESS)