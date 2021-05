Sostegni bis: approvato dal CdM il pacchetto di misure. Alle 16 conferenza di Draghi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto Sostegni bis Attesa per oggi pomeriggio, alle 16, la conferenza di Mario Draghi che illustrerà le misure contenute nel provvedimento. Tra le misure anche i ristori a fondo perduto, il rifinanziamento del Rem, fino ad uno stanziamento ad hoc di 100 milioni per i negozi che si sono dovuti fermare per le restrizioni legate all'emergenza Covid. - (PRIMAPRESS)