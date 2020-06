Sono stabili ma molto gravi le condizioni dell'atleta paraolimpico Alex Zanardi

(PRIMAPRESS) - SIENA - Il bollettino medico di questa mattina informa delle condizioni stabili, ma pur sempre ritenute gravissime, dall'equipe medica che ieri sera è intervenuta d'urgenza con un delicato intervento neurochirurgico per Alex Zanardi,53 anni,dopo il violento incidente stradale mentre era impegnato in una staffetta con la sua handbike. Zanardi è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico universitario di Santa Maria delle Scotte di Siena. L'ex pilota di Formula 1, 4 volte campione paralimpico, in una curva è andato a sbattere contro un camion che veniva dal lato opposto al suo senso di marcio. Per la staffetta 'Obiettivo 3',iniziativa benefica dedicata alla ripartenza dell'Italia dopo l'emergenza CoVid-19, non era stata chiusa la strada al traffico. L'impatto è stato violento e l'atleta è stato sottoposto all'operazione maxillo-facciale per le ferite e i traumi alla testa. - (PRIMAPRESS)