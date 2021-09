Sommergibili nucleari, Le Drian: “È crisi grave. Un oltraggio. La NATO dovrà tenerne conto”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Influirà sul futuro della Nato" la "grave crisi" aperta dall'Australia che ha cancellato un contratto da 66 miliardi di dollari per l'acquisto di sottomarini francesi optando per sommergibili Usa, alleandosi in funzione anti-cinese con Usa e Regno Unito. Così il ministro degli Esteri francese, Le Drian, definendo le tre nazioni "alleati passati", accusandole di "menzogne e doppiezza". E' "crisi grave, una enorme violazione della fiducia, un oltraggio. La Nato dovrà tenerne conto". - (PRIMAPRESS)