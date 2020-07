Slitta a questa sera il CdM per Autostrade nel tentativo di trovare un accordo di Governo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non c’è ancora un accordo sulla questione Autostrade ed il Consiglio dei Ministri che si sarebbe dovuto avere alle 11 di questa mattina slitta alle 22 di questa sera. E’ evidente che i contrasti nella maggioranza sono ancora molti ma sopratutto c’è la preoccupazione che mettendo alla porta i Benetton, si creerà un pauroso vuoto gestionale perché in questi due anni in cui si sarebbe dovuto decidere non è stato fatto assolutamente nulla. Conte è del parere, già dichiarato, di far fuori Atlantia ma c’è Italia viva che avverte del pericolo contenzioso che si potrebbe innescare con esborsi da parte del Governo. Una situazione fragile che potrebbe compromettere anche la tenuta del governo stesso. - (PRIMAPRESS)