Sisma Afghanistan: oltre 1000 morti e 1.500 feriti. L’invio di aiuti da Onu, USA e Ue

(PRIMAPRESS) - AFGHANISTAN - il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il sud-est dell'Afghanistan, al confine con il Pakistan continua a salire e finora ha portato a 1000 il numero dei morti sotto le macerie. Il sisma è stato di magnitudo pari a 5.9 con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Anche il numero dei feriti è salito a 1.500.. È un bilancio non definitivo, e si continua a scavare con le mani per capire se sotto le macerie c'è qualcuno ancora in vita. Onu "mobilitata" per portare aiuti, squadre sanitarie, medicinali, cibo e tende nelle aree colpite, ha fatto sapere il segretario, Guterres. Aiuti offerti anche da Usa e Ue. - (PRIMAPRESS)