Si prepara un G7 per l’Afghanistan. L’accordo di Johnson e Biden per un piano umanitario

LONDRA - Dopo aver incassato il consenso del presidente francese Macron, il premier britannico Boris Johnson, raccoglie anche quello del presidente Usa Joe Biden per un summit a distanza dei leader del G7 da tenersi la prossima settimana per discutere una strategia e un approccio comuni sull'Afghanistan. A confermarlo è la stessa Casa Bianca che cerca sponde con altri paesi per alleggerire le polemiche piombatele addosso con l'operazione di rientro delle truppe USA. Per i due leader è strategico mantenere uno stretto coordinamento tra gli alleati e i partner sulla politica da proseguire in Afghanistan, compresi i modi con cui la comunità può fornire ulteriore assistenza umanitaria e sostegno ai rifugiati e altri afghani. Ieri c'era stata anche una riunione dell'Alto commissario Ue che sottolineava la necessità di vigilare su quando accadrà nel paese dopo la presa dei talebani.