Si è spento ad Arezzo il Principe Amedeo Duca di Savoia (77). Era ricoverato da maggio scorso

(PRIMAPRESS) - AREZZO - Si è spento, ad Arezzo, il Principe Amedeo, Duca di Savoia e d'Aosta". Aveva 77 anni. Lo rende noto la Real Casa di Savoia. Nel 2006 Amedeo ha rivendicato per sé il titolo di duca di Savoia e il ruolo di Capo della Real Casa, in disputa con Vittorio Emanuele di Savoia. Come discendente del re di Spagna Amedeo I è 41° in linea di successione al trono spagnolo. E' l'unico figlio di Irene di Grecia e di Aimone di Savoia. Amedeo si è spento all'ospedale San Donato di Arezzo dove era ricoverato dal 27/5. - (PRIMAPRESS)