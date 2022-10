Si del Senato per la fiducia al governo Meloni con 115 voti a favore e 98 contrari

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si anche dall'Aula del Senato alla fiducia per il governo di Giorgia Meloni. Una maggioranza piena: 115 i voti a favore, 79 i voti contrari e 5 gli astenuti. La maggioranza era di 98 voti. "Ci siamo presentati in campagna elettorale con un programma chiaro e detta- gliato. Ora manterremo quegli impegni, perché il vincolo tra rappresentante e rappresentato è l'essenza stessa della democrazia. Subito al lavoro per dare risposte alle urgenze degli italiani", scrive la premier su Facebook. - (PRIMAPRESS)