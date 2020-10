Si allunga la lista delle città del coprifuoco con Milano, Napoli, Genova e ora anche Torino

(PRIMAPRESS) - TORINO - La lista delle città con il coprifuoco anti-Covid si allunga. Dopo Milano, Napoli e Genova, arriva anche Torino. Questa mattina 21 ottobre, la sindaca Chiara Appendino firmerà l’ordinanza allo stop serale per locali a partire dalle 21. Il provvedimento come già accaduto per altre zone della movida serale, riguarderà quelle zone di maggiore aggregazione ed anche di violazione delle norme di sicurezza per il contenimento del virus. La prima cittadina piemontese si confronterà con le associazioni di categoria e con il ministro degli Interni, Lamorgese. Da questo venerdì anche la Campania è pronta a dar corso al provvedimento di blocco di tutte attività e della mobilità annunciato dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. "Volevamo partire - ha detto - dall'ultimo week end di ottobre ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23”. Coprifuoco dalle 21 alle 6 del mattino anche nelle zone di Genova più colpite dal Coronavirus. E' quanto prevede un'ordinanza che è stata annunciata ieri sera dal sindaco Marco Bucci e dal governatore della Liguria, Giovanni Toti. "Dalle 21 alle 6 del mattino - ha annunciato Bucci - il centro storico e i quartieri di Sampierdarena e Certosa saranno chiusi al pubblico, si potrà cioè circolare soltanto se si va in uno specifico esercizio commerciale, un ristorante o un bar, oppure a casa propria. Stiamo prendendo delle decisioni non facili - ha sottolineato il sindaco di Genova - ma dobbiamo tutelare la salute dei cittadini. Non ci possiamo permettere ulteriori lassismi". - (PRIMAPRESS)