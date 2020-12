Si accendono le luci del Natale in Piazza San Pietro con le luminarie dell'abete e della natività

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Si accenderanno tra poco con una cerimonia in Piazza San Pietro, le luci del grande albero di Natale che ogni anno campeggia all’interno del colonnato del Bernini. Nel corso della cerimonia presieduta dal Presidente e dal Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano verrà illuminata anche la figura della Sacra Famiglia rappresentata nella scultura di Timothy Schmalz, Angels Unawares, sistemata in Piazza dove sorge il presepe. L’abete alto quasi 30 metri arriva dalla Slovenia mentre il presepe è una realizzazione della scuola d’arte di Castelli, un borgo della provincia di Teramo. Come ogni anno sia l’albero che il presepe arrivano in Piazza San Pietro accompagnati dalle storie dei luoghi da cui provengono. “La possibilità di poter allestire il monumentale presepe della scuola d'arte di Castelli – spiega monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo della diocesi Teramo-Atri - è davvero un grande dono per tutta la nostra chiesa diocesana e soprattutto una grande occasione per un territorio che è stato duramente colpito da due terremoti nel 2006 e nel 2017. È un momento anche per dare testimonianza della fede del popolo abruzzese e di questa comunità con le sue capacità artistiche, infatti non dobbiamo dimenticare che Castelli è tra le più importanti città della ceramica a livello europeo. È un dono per tutti dunque, soprattutto in questo tempo di emergenza sanitaria in cui siamo chiamati tutti a ripartire”. - (PRIMAPRESS)