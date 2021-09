Senza certificato di vaccinazione niente stipendio per assenti ingiustificati. Lo chiarisce il CdM

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza". Lo precisa un aggiornamento del comunicato stampa del Cdm sull'obbligo di Green pass.Stop allo stipendio -spiega la nota- dal primo giorno per i lavoratori del pubblico e del privato che non abbiano il pass. Nel pubblico chi non lo ha è "assente ingiustificato" e al quinto giorno di assenza viene sospeso. Nel privato il lavoratore è assente senza diritto alla retribuzione fino a presentazione del pass.Nessuna conseguenza disciplinare né licenziamenti in entrambi i casi. - (PRIMAPRESS)