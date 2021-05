Sentenza Cerciello Rega: è ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth

(PRIMAPRESS) - ROMA - Condanna all'ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth. È quanto deciso dalla Prima Corte d'Assise di Roma in relazione all'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega dopo oltre 13 ore di camera di consiglio. La Corte presieduta da Marina Finiti, ha così accolto tutte le tesi dell'accusa nel processo sull'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019. La sentenza è arrivata dopo oltre tredici ore di camera di consiglio. Per i due imputati, accusati di concorso in omicidio, era stato il pm Maria Sabina Calabretta a chiedere la condanna all'ergastolo. - (PRIMAPRESS)