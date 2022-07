Senato: oggi il voto sulle politiche energetiche e aiuti con l’incognita M5S

(PRIMAPRESS) - ROMA - La tensione politica di governo oggi potrebbe assumere le dimensioni di una crisi strutturale con un protagonista: il M5S atteso per una possibile uscita dal voto in Aula del Senato in programma oggi 14 luglio (ore 9,30) per il voto sul ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, - (PRIMAPRESS)