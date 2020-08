Semaforo verde per il Dpcm d’agosto con misure che valgono 100 miliardi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il decreto d’agosto con il semaforo verde del Consiglio dei Ministri di questa sera a Palazzo Chigi diventerà subito operativo già dalla prossima settimana. Importante dire che il via libera è arrivato "salvo intese tecniche". Il premier Conte ha sottolineato il “contributo prezioso" del Parlamento sopratutto per ciò che riguarda lo scostamento di Bilancio. Il presidente del Consiglio ha anche osservato che lo stesso decreto "potrà essere migliorato" nel corso dell'inter parlamentare. Con il dl agosto abbiamo approvato "misure significative: ringrazio tutti i ministri, i capi delegazione e le forze maggioranza per il proficuo confronto e lavoro svolto" ha detto Giuseppe Conte, ricordando come le misure stanziate dal governo arrivino nel complesso a 100 miliardi. "Rinviamo saldi fisco per partite Iva ad aprile 2021. Non possiamo abbandonare nessuno" ha ribadito il premier Conte. Conte: concordate misure Dpcm, fino al 7 settembre “Abbiamo anche concordato le nuove misure del Dpcm che sarà in vigore dal 15 agosto fino al 7 settembre”. Il Dpcm proroga misure precauzionali minime Nel nuovo Dpcm anti Covid c'è la "proroga delle misure precauzionali minime: obbligo di mascherine, distanziamento di un metro, divieto di assembramento, lavarsi le mani frequentemente. Non vogliamo nuove restrizioni, anzi abbiamo previsto la ripartenza delle navi da crociera e delle fiere". "Capisco i giovani che hanno desiderio di movide ma bisogna muoversi in modo responsabile. In gioco c'e' la salute dei vostri cari", ha detto Conte. "Ripresa c’è stata, continuiamo a sostenere cittadini e imprese" “Continuiamo a sostenere cittadini, imprese, lavoratori, anche perché i dati Istat confermano che la ripresa a giugno c’è stata, anche grazie agli interventi del governo”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa. "Alleggeriamo le scadenze fiscali, aiutiamo le Regioni e il Sud" ha concluso. "Premiamo uso moneta elettronica" La misura del cashback è stata anticipata a dicembre. "Vogliamo sostenere consumi e pagamenti elettronici" premiando "i cittadini che potranno recuperare una parte di quanto spendono e potranno usufruire di un bonus fino a 2mila euro". - (PRIMAPRESS)