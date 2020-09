Semaforo verde per il DL Semplificazioni ma con fiducia. Malcontento nel M5S

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questa sera è arrivato il semaforo verde dal Senato per il Decreto Legge Semplificazioni. Il maxi emendamento, sul quale il governo aveva posto la questione di fiducia stamattina, è passato con 157 voti favorevoli, 82 voti contrari e 1 astenuto. Il provvedimento deve ora passare all'esame della Camera per essere convertito in legge entro il 14 settembre.

Il testo, prima dell’approvazione era stato trasmesso alla commissione e la seduta era stata sospesa per la riunione dei Capigruppo.

Prima di arrivare all’approvazione sono state necessarie una decina di richieste di stralcio. La presidente del Senato Elisabetta Casellati è intervenuta sul testo per stralciare una norma inserita in Commissione che consentiva alla provincia Autonoma di Bolzano di assumere personale sanitario con la sola conoscenza della lingua tedesca e non anche dell'italiano. La norma, inserita in Commissione con un emendamento della capogruppo della Svp Julia Unterberger è stato dichiarato improponibile. Nel maxiemendamento è stata inserita, poi, una norma "particolarmente urgente" che proroga al 30 novembre 2020 i termini per la concessione dei contributi per il sisma del Centro Italia, come ha riferito il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà.

Nei giorni scorsi nel M5s era scoppiato il caso emendamenti ed uno su tutti quello che riguardava l’Intelligence con la firmataria Federica Dieni. Una situazione che sta creando malumore nelle fila dei grillini e per cui si parla di un esodo consistente. - (PRIMAPRESS)