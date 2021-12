Seconda giornata di controlli dei certificati verdi. Intanto le prime dosi salgono a 87,83%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Se ieri nella prima giornata di controlli dei certificati verdi nella formula Super Green Pass o Green Pass Base, c'era stato un ritardo in diverse città, sopratutto sui mezzi di trasporto locale, oggi la macchina delle verifiche sembra più oliata. Una situazione che è riuscita ad imprimere una ulteriore spinta allo zoccolo più resistente di "dubbiosi ed impauriti" alla prima dose di vaccinazione. Ora le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia sono pari a 99 milioni 255.774, il 94,4% di quelle consegnate ( 105 mln 113.215). E' il rapporto periodico del commissario straordinario all'emergenza sanitaria, Figliuolo a registrarlo. Prima dose a 47 mln 434.836, l'87,83% degli over 12. Ciclo vaccinale completato da 45 mln 809.339, l'84,82% della popolazione over 12.Somministrate 9 mln 135.126 di dosi addizionali/richiamo (booster), pari al 44,46% di coloro che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 5 mesi. - (PRIMAPRESS)