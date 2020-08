Scuola: via libera della Conferenze delle Regioni al protocollo per la gestione del Covid

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Conferenza delle Regioni ha dato il via libera al documento con le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia". Restano invece ancora divisioni su trasporti e sull’età obbligatoria per indossare le mascherine, un nodo che si era evidenziato già nel vertice di ieri con il ministro degli Affari regionali. In mattinata, il commissario Arcuri a riunione già iniziata, ha annunciato la consegna di gel e mascherine alle scuole. Venerdì previsto l'arrivo dei primi banchi monoposto. La ministra Azzolina ha confermato l’arrivo delle 70mila unità di organico tra docenti e personale Ata.

Resta ancora la polemica sulla misurazione della temperatura che resta a carico delle famiglie. Un punto controverso perché potrebbero esserci lacunosi rilevamenti nell’ambito familiare innescando la catena di contagi.

Un pericolo che potrebbe esserci anche nelle scuole superiori dove l'automisuraziqone potrebbe risultare non eseguita con cura o peggio in modo strumentale ed irresponsabile.