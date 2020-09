Scuola: oggi e domani cortei nelle città italiane con studenti, genitori e sindacati

(PRIMAPRESS) - ROMA - La riapertura delle scuole a macchia di leopardo sul territorio nazionale hanno evidenziato tutte le carenze che si sono sommate dalle infrastrutture e dagli organici ora stressate anche dal contenimento del coronavirus. Per questo motivo studenti delle scuole medie e università oggi scenderanno in piazza, insieme a sindacati e genitori, in diverse città da Milano a Siracusa. Domani 26 settembre a Roma un corteo arriverà sino a Montecitorio (ore 15). "La scuola è in ginocchio: la pandemia ha fatto scoppiare i problemi che la scuola subisce da anni” - spiega Alessandro Personè (Unione degli Studenti) - il Governo deve investire sulla scuola pubblica, i soldi del Recovery Fund devono servire a costruire una scuola che garantisca diritto a studio e gratuità nella crisi”. Negli atenei è stata invece sollevata anche la questione delle tasse che pur osservando turni, distanziamento e lezioni a distanza, non sono state ridotte e per questo gli studenti chiedono che in questa situazione di crisi venga ripensato il modello di tassazione. - (PRIMAPRESS)