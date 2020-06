Scuola: la campanella suonerà il 14 settembre. Si discute sui test al personale docente

(PRIMAPRESS) - ROMA - Anche se si sta ancora discutendo sulle modalità di rientro a scuola, c’è la certezza che la data per sentire il suono della campanella sarà il 14 settembre. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina anticipa che gli istituti “riapriranno in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale”.

Ora il dibattito si sposta nelle prossime ore, sui criteri condivisi con il personale scolastico per individuare le linee guida con chi ha partecipato ai tavoli di lavoro. Intanto, già sulla data del 14 ci sono le contrarietà di alcuni partiti politici. Il motivo neanche troppo recondito è che dopo una settimana dalla riapertura si chiude nuovamente per trasformare le aule in seggi elettorali nelle regioni dove sono programmate le elezioni.

Altra discussione in atto è la possibilità ventilata di sottoporre a Test sierologici, da parte dello Stato, tutto il personale docente e amministrativo delle scuole italiane alla ripresa prevista del 14 settembre. Di questa eventualità si sta discutendo anche in Protezione Civile con il Comitato tecnico-scientifico. L’idea piace al presidente del Consiglio perché renderebbe più sicura la ripresa senza la preoccupazione di possibili focolai autunnali.

Se l’iniziativa dovesse partire, di fatto, applicherebbe a libello nazionale la campagna della Regione Lazio "Scuola sicura" voluta dal governatore Zingaretti.

Gli stessi test potrebbero essere estesi a livello nazionale anche ad altri comparti, come le Forze dell'Ordine e le Forze Armate. Ovvero a quella parte delle istituzioni dello Stato più esposte nelle strutture pubbliche e sopratutto guardando proprio al servizio che dovrà essere espletato a settembre nei seggi elettorali. - (PRIMAPRESS)