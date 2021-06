Scuola: l'Italia dei maturandi oggi davanti alle Commissioni per il colloquio di 60 minuti

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Italia dei maturandi alla prova dei colloqui per per girare la boa del periodo scolastico più siginificativo. Parte stamane alle 8.30 in tutto il Paese l'esame di Maturità. Oltre 540.000 studenti sono richiamati a scuola davanti a 13.349 commissioni. 26.547 le classi coinvolte per l'ultima prova delle scuole superiori, spartiacque della giovinezza. Gli esami dureranno circa 20 giorni, al netto delle sessioni straordinarie per eventuali malattie. La prova ricalca quella dello scorso anno,ma tornano ammissioni e bocciature. Colloquio di 60 minuti a partire dalla discussione dell'elaborato sviluppato dai ragazzi. - (PRIMAPRESS)