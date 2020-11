Scostamento di Bilancio: dopo la Camera anche l'ok del senato con 278 voti favorevoli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Scostamento di bilancio, dal Senato arriva il via libera con 278 sì. Dopo il via libera dalla Camera, è arrivato anche quella dell'Aula del Senato con la risoluzione di maggioranza che autorizza il nuovo scostamento di Bilancio di circa 8 miliardi passata quasi all'unanimità, con e cioè con 278 voti a favore, 4 astenuti e 4 contrari. Il centrodestra ha votato a favore. Per questa votazione era richiesta la maggioranza assoluta, pari a Palazzo Madama, a quota 161. - (PRIMAPRESS)