Scontri no-green pass: 12 arresti e mozione in Parlamento per lo scioglimento di Forza Nuova

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli arresti, dopo gli scontri tra polizia e manifestanti no-green pass che ieri hanno tenuto sotto assedio il centro di Roma, sono saliti a 12 ma la lista è destinata a crescere man mano che si scorrono le immagini di numerose telecamere e video dei media che mostrano violenze e danneggiamenti a su suolo pubblico. Tra gli arrestati anche i vertici di Forza Nuova, di estrema destra. Sono stati arrestati anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino, rispettivamente leader nazionale e romano di FN. Castellino era stato fermato ieri sera dalla Digos, subito dopo la guerriglia. Castellino era sotto regime di sorveglianza speciale e avrebbe violato numerose prescrizioni.

Il deputato Pd Emanuele Fiano ha annunciato una mozione in Parlamento per lo scioglimento di organizzazioni neofasciste. "Domani presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti", dice Fiano che oggi partecipa al presidio davanti alla Camera del Lavoro di Milano,in solidarietà alla Cgil, dopo l'assalto alla sede nazionale durante le proteste dei No Green pass. - (PRIMAPRESS)