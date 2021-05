Scontri Istraele: Erdogan "Mobiliterò mondo islamico". Guterres (Onu): "Rispettare la libertà"

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Le conseguenze degli scontri tra palestinesi ed israeliani hanno sollevato un vespaio che sta uscendo fuori dai confini di Gerusalemme e dalla Striscia di Gaza. Questa mattina era stato il re giordano AbdAllah a lanciare un monito verso i vicini israeliani ed ora è anche la Turchia a far sentire la sua voce: "Farò tutto ciò che è in nostro potere per mobilitare il mondo islamico, allo scopo di fermare il terrorismo e l'occupazione di Israele". Così il presidente turco Erdogan, si espresso in due separati colloqui telefonici con il presidente palestinese Abu Mazen e il capo di Hamas, Ismail Haniyeh, sugli scontri a Gerusalemme est. "La Turchia continuerà a sostenere la causa palestinese, a stare al fianco dei fratelli palestinesi e a proteggere la dignità di Gerusalemme", ha promesso Erdogan. Ma anche dall'Onu il segretario, Guterres, ha espresso la sua "profonda preoccupazione per le continue violenze nella Gerusalemme est occupata, nonchè per i possibili sgomberi di famiglie palestinesi dalle loro case nei quartieri di Sheikh Jarrah e Silwan". In una nota ha "esortato Israele a cessare demolizioni e sfratti,ai sensi del diritto internazionale umanitario". "Le autorità israeliane - si legge ancora nella nota -devono esercitare massima moderazione e rispettare il diritto alla libertà di riunione pacifica". - (PRIMAPRESS)