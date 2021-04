Scontri in governo: Sileri: "Riaperture irreversibili ma togliere il coprifuoco è correre troppo"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre il sottosegretario Silveri afferma che "Le riaperture sono irreversibili, non dovremo più temere di dover chiudere.La campagna vaccinale avanza e guardiamo con ottimismo ai risultati di Paesi più avanti di noi,come Inghilterra e Israeele”, si accentua il braccio di ferro sul coprifuoco alle 22 che resterebbe in vigore almeno fino al 30 maggio “un punto fermo” per Palazzo Chigi anche se il leader della Lega Salvini si schiera con FdI: "Prossimo nostro obiettivo è eliminarlo". La leader Meloni: "La limitazione sulla libertà non è concessa al governo". Contraria la ministra Gelmini di FI e il Cts. La limitazione alla mobilità serale dovrebbe essere inserita nel prossimo decreto che conterrà le nuove regole dal 26 aprile, anche la possibile proroga dello Stato d'Emergenza al 31/7. Ed è proprio Sileri ad avvertire che i numeri attuali seppur migliori non sono ancora così buoni da abbattere tutte le restrizioni". Allungare il coprifuoco fino a toglierlo? "Non corriamo troppo", avverte Sileri. - (PRIMAPRESS)