Sciopero, Landini (Cgil): "Una Manovra da austerity e senza misure su extra-profitti"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella giornata di sciopero regionale indetto da Cgil e Uil (non ha aderito la Cisl), i sindacati arrivati un 11 piazze regionali, hanno criticato la Manovra di Bilancio 2023 giudicata conservativa e senza misure per le fasce più deboli. "La Ue ha dato il via libera alla manovra perché Meloni e Giorgetti,che hanno sempre criticato l'Europa, hanno fatto una manovra che è più austerity di quel che chiede l'Europa stessa". Così il segretario della Cgil Landini è intervenuto nella manifestazione in corso Roma per lo sciopero generale regionale. "Non c'è un intervento sugli extra-profitti" lamenta Landini e "questa è una follia, in un Paese dove profitti ed extraprofitti sono aumentati si fa cassa su reddito di cittadinanza, pensioni e salari"."E' una scelta ben precisa", ha criticato il rappresentante sindacale. - (PRIMAPRESS)