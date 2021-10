Sciopero Cobas oggi: ecco le richieste al governo ma i toni sono di sfida e la tensione si alza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sciopero generale oggi indetto da Cobas, Usb e tutto il sindacalismo di base (Cub, Unicobas, Sgb, Orsa). In tutte le maggiori città italiane si terranno cortei, sit-in, flashmob. Attesi disagi nei trasporti e nelle scuole. a Roma è in programma un corteo che partirà da Piazza della Repubblica. Usb Scuola ha promosso una manifestazione al Ministero dell'Istruzione.

Per i treni lo stop è iniziato già ieri alle 21. Garantite Frecce e Intercity di Trenitalia. Per il trasporto regionale sono state garantite le fasce 6-9 e 18-21;per il locale nelle grandi città garantite fasce 5.30-8.30 e 17-20.

Gli scioperi porteranno in seno anche un sentimento di contrasto ai fenomeni di "squadrismo fascista" che aveva provocato danni alla sede della Cgil lo scorso sabato ed è possibile che saranno ampiamente partecipati. Tuttavia lo sciopero di oggi 11 ottobre evidenzia nel Paese uno scenario conflittuale e dialettico a partire dai toni utilizzati dall'Usb che parla di una "sfida al governo Draghi-Bonomi che si illude di ottenere la pace sociale per via burocratica spingendo ancora in avanti la concertazione e spargendo a piene mani fumo negli occhi sulla drammatica e dolorosa questione degli omicidi sul lavoro".

Ma che cosa si chiede con la protesta di oggi? La riduzione del tempo di lavoro a parità di salario per contrastare la disoccupazione; un lavoro di qualità in termini di diritti, con il contratto a tempo indeterminato come regola generale; l'innalzamento dei salari reali e un salario minimo europeo, l'abolizione del Jobs Act e della riforma Fornero e infine parità salariale per le donne. - (PRIMAPRESS)