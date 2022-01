Sassoli, oggi i funerali di Stato a Roma. Alle 11,55 gli onori militari con l’esecuzione del Silenzio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo le centinaia di persone che hanno reso omaggio ieri sino alle 18,30 al feretro del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli nella Sala della Promoteca in Campidoglio a Roma, oggi è la giornata dei funerali di Stato. L'ultimo saluto nella Capitale sarà alle ore 12 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il presidente del Consiglio, Mario Draghi che già ieri erano stati in Campidoglio. Insieme a loro anche la presidente del Senato, Casellati e della Camera, Fico, della Corte Costituzionale, Coraggio e il governatore della Banca d'Italia, Visco. Significativa la presenza della presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio UE, Charles Michel.

L'arrivo del feretro è previsto alle ore 11,55 e verranno resi gli onori militari con l'esecuzione del Silenzio prima di accedere in Basilica. Saranno ammesse fino a 300 persone mentre all'esterno sarà allestito uno schermo. La Santa Messa sarà officiata dall'Arcivescovo di Bologna, Cardinale Matteo Zuppi e concelebrata dall'Arcivescovo di Firenze, Cardinale Giuseppe Betori.

Lunedì 17 l'ultimo saluto a David Sassoli sarà nel Parlamento Europeo in quella Bruxelles che lo ha visto tra i maggiori protagonisti dell'istituzione europea.