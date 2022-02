Sanzioni Russia, von der Leyen: "Peseranno sul 70% del mercato bancario russo"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il pacchetto concordato di sanzioni nel Consiglio europeo di ieri sera per ostacolare l'occupazione delle truppe russe sul territorio ucraino dovrebbe pesare non poco sull'economia di Mosca. "Le sanzioni riducono l'accesso della Russia ai più importanti mercati dei capitali. Ci rivolgiamo al 70% del mercato bancario russo, e alle principali società statali, compreso il settore della difesa". Così la presidente della commissione Ue Von der Leyen, al termine del Consiglio europeo sulla crisi russo-ucraina. Le "sanzioni aumenteranno gli oneri finanziari della Russia, l'inflazione ed eroderanno gradualmente la base industriale russa". Von der Leyen ha poi aggiunto che Putin "deve fallire" nel suo piano di occupazione. Ma le sanzioni quelle dell'Ue ma anche di Usa, Regno Unito e Giappone basteranno a far desistere Putin dal suo piano? Quanto avranno efficacia sulle casse del governo russo?

"Le sanzioni sono inevitabili, ma (...) il loro impatto sarà del tutto asimmetrico. Costerebbero molto all'Europa e in particolare all'Italia e alla Germania. Costerebbero invece molto meno agli Stati Uniti che le stanno chiedendo con forza, ma non hanno con la Russia gli stessi nostri rapporti di scambio". Così l'ex premier e presidente della commissione Ue, Romano Prodi,in una intervista. La Nato non può essere solo un'alleanza militare: gli Usa "dovrebbero dimostrare solidarietà ai Paesi europei che compiono lo sforzo delle sanzioni".