Sanzioni Russia: dopo il discorso di Putin, Von der Leyen e Borrell anticipano una nuova stretta Ue

ROMA - "Siamo pronti a imporre ulteriori costi economici alla Russia e alle persone e alle entità all'interno e all'esterno della Russia che la sostengono, poli- ticamente o economicamente". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista alla Cnn. "Mentre la Russia si muove verso un'economia di guerra piena, proporremo anche ulteriori controlli sulle esportazioni sulla tecnologia civile", ha aggiunto.

Ma dall'Europa arrivano altre dichiarazioni. Anche l'Alto rappresentante per gli Affari Esteri dell'Ue, Borrell, ha annunciato nuove sanzioni. A seguito di una riunione di emergenza dei ministri degli Esteri dell'Ue, dopo il discorso televisivo di Putin, Bor- rell ha sostenuto che è imminente "un accordo unanime" per ulteriori sanzioni contro la Russia. "Arriveranno il prima possibile", ha assicurato.