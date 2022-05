Sanzioni Mosca: arriva il sesto pacchetto dell’Unione Europea anticipato da von der Leyen

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Oggi Mercoledì 4 maggio la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen delineerà nuove sanzioni contro Mosca, compreso il divieto di importazione di petrolio russo entro la fine di quest'anno.

I funzionari dell'UE hanno consegnato martedì una bozza di piano agli Stati membri su un nuovo pacchetto di sanzioni per punire la Russia per la sua invasione dell'Ucraina. La Russia ora deve affrontare nuove misure dall'UE che prenderebbero di mira la sua industria petrolifera e le banche, con una proposta di embargo petrolifero che entrerà in vigore in più fasi.

L'ultimo round di sanzioni riguarderebbe anche Sberbank, il principale finanziatore russo, hanno affermato i diplomatici, aggiungendolo a diverse banche che sono già state escluse dal sistema di messaggistica di SWIFT.

"Stiamo lavorando al sesto pacchetto di sanzioni che mira a de-SWIFT più banche, elencare gli attori della disinformazione e affrontare le importazioni di petrolio", ha affermato in un tweet Josep Borrell, capo dell'unità di politica estera presso la Commissione europea esecutiva dell'UE.

Il nuovo pacchetto di sanzioni è diventato possibile dopo che Berlino ha abbandonato la sua opposizione, con il vicecancelliere Robert Habeck che lunedì ha detto ai ministri dell'UE che "la Germania non è contraria al divieto del petrolio alla Russia".

A 555.000 barili al giorno, la Germania ha importato il 35% del suo greggio dalla Russia nel 2021, ma nelle ultime settimane lo ha ridotto al 12%, ha affermato domenica il ministero dell'Economia tedesco.

Intanto ieri, il ministro della transizione ecologica, Cingolani aveva sottolineato che una interruzione immediata dell'import di gas e petrolio causerebbe una crisi di riscaldamento per il prossimo inverno. - (PRIMAPRESS)