Salute Regina Elisabetta: tutta la famiglia reale si precipita a Balmoral. L’apprensione di Truss

CRATHIE (SCOZIA) - Le preoccupazioni dei medici denunciate questa mattina per lo stato di salute della Regina Elisabetta, sembrano confermarsi con il grande trambustò nella famiglia reale che si sta muovendo alla volta della residenza scozzese di Balmoral Castle dove da diversi mesi si è stabilita proprio per il suo stato di salute più fragile.

L'annuncio di giovedì è arrivato da Buckingham Palace un giorno dopo che la monarca 96enne aveva annullato una riunione del suo Consiglio privato e le era stato detto di riposare.

La regina, la sovrana regnante più longeva della Gran Bretagna e il monarca più antico del mondo, soffre di quelli che Buckingham Palace ha chiamato "problemi di mobilità episodici" dalla fine dello scorso anno.

"A seguito di un'ulteriore valutazione questa mattina, i medici della regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico", ha affermato il palazzo in una nota. Il primo ministro Liz Truss ha affermato che "l'intero paese è profondamente preoccupato dalle notizie da Buckingham Palace arrivata in queste ore.

"I miei pensieri - e i pensieri delle persone in tutto il nostro Regno Unito - sono con Sua Maestà la Regina e la sua famiglia in questo momento", ha commentato la neo-premier Liz Truss con un post su Twitter. Solo ieri Truss era stata ricevuta dalla regina per l'affidamento dell'incarico di Governo.