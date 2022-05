Russia, parata militare del 9 maggio: la simbologia dei 77 aerei e la “Z” disegnata in volo

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La propaganda nella parata militare di Putin per celebrare il Giorno della Vittoria del 9 maggio contro la Germania nazista, si baserà anche sul simbolismo storico. La Russia, infatti, schiererà 77 aerei alla parata militare come gli anni dalla fine della II guerra Mondiale. Lo ha comunicato il ministero della Difesa di Mosca, confermando che 8 caccia MiG-29SMT sorvoleranno la Piazza Rossa formando la lettera "Z", a sostegno del "personale militare russo che partecipa a una 'operazione militare speciale' in Ucraina", come la definisce Putin. - (PRIMAPRESS)