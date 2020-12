Romania al voto per le elezioni legislative. Favorito il premier uscente Ludovic Orban

(PRIMAPRESS) - BUCAREST - Aperti i seggi in Romania per le elezioni legislative. Favorito il Partito liberale (Pnl) del premier in carica, (omonimo del premier ungherese Orban), Ludovic Orban, e del presidente Iohannis. Il Partito socialdemocratico (Psd) perde consensi da tempo a causa degli scandali di corruzione che hanno investito il gruppo dirigente. Secondo i sondaggi, Pnl al 33% e Psd al 30%. Si vota sotto severe misure di prevenzione anti-Covid.La campagna elettorale è stata dominata proprio dal tema dell'emergenza sanitaria. 18 mln di cittadini potranno votare fino alle 21. - (PRIMAPRESS)