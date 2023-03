Roma: è morto a Palazzo Cenci il senatore del Pd, Bruno Astorre. Aperto un fascicolo per suicidio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci a Roma. Il portone dell'immobile è adesso chiuso per consentire il sopralluogo degli agenti e al segretario generale di Palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell'ispettorato della Polizia di Stato presso il senato. In aggiornamento di notizia è arrivata l'apertura di un fascicolo della Procura di Roma perchè si tratterebbe di suicidio. - (PRIMAPRESS)