Ritrovato l'aereo del Kamchatka precipitato con 28 persone a bordo nel Mare di Okhotsk

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Ritrovato in mare un aereo russo precipitato con 28 persone a bordo nella regione dell'Estremo Oriente russo della Kamchatka. Il volo era diretto da Petropavlovsk Kamchatsky verso Palana, quando è scomparso dai radar poco prima della manovra di avvicinamento per l'atterraggio. A bordo c'erano 22 passeggeri, tra cui un bambino, e 6 membri d'equipaggio.

L'aereo è un Antonov An-26 che ha perso una comunicazione programmata, come hanno riferito i responsabili dei soccorsi locali. Il velivolo pparteneva a una compagnia chiamata Kamchatka Aviation Enterprise ed è operativo dal 1982. Il direttore della compagnia, Alexei Khabarov, ha dichiarato all'agenzia di stampa Interfax che l'aereo era tecnicamente valido.

Il ritrovamento è avvenuto con il sorvolo di due elicotteri e un aereo sulla rotta del velivolo scomparso ma l'sos era stato lanciato anche alle navi in transito nel Mare di Okhotsk.

Secondo quanto riferito da agenzie di stampa locali, a bordo dell'aereo precipitato si trovava il capo del governo locale di Palana, Olga Mokhireva. Sempre media locali hanno riferito di un incidente della stessa compagnia avvenuto nel 2012 e nei piloti morti furono trovate tracce di alcool nel sangue. - (PRIMAPRESS)