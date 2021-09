Ritorno a scuola questa mattina per circa 4 milioni di studenti. I dubbi sui controlli del green pass

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questa mattina sono circa 4 milioni gli studenti che torneranno a scuola in presenza. Vigilia del ritorno in classe per quasi quattro milioni di studenti. La campanella suona per Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto, oltre a quelli della Valle d’Aosta e della Provincia di Trento che avevano già fatto rientro la settimana scorsa. Gli studenti saranno distribuiti in 368 mila. Il ministro Bianchi ha inviato una nota per augurare il buon inizio. Ma che anno scolastico sarà? Restano i grandi dubbi sulle non risolte classi “pollaio” e su chi è come saranno esercitati i controlli del green pass per il personale docente ma anche per i genitori cha accompagnano i bimbi delle scuole dell’infanzia. E poi c’è la questione mascherine in classe: abbassate o no per i vaccinati anche se sopra i 6 anni di età la regola è di indossarle. - (PRIMAPRESS)