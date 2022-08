Rischio nucleare Zaporizhzhia. Grossi (Aiea): “In settimana l’arrivo del team di verifica”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Rafael Grossi, il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha scritto oggi sul suo account Twitter che un team dell'ente si sta dirigendo alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. È una notizia che si aspettava da giorni per verificare le condizione della centrale nucleare dopo i numerosi attacchi da parte dell'esercito russo sul territorio ucraino. "Il giorno è arrivato - ha scritto Grossi su Twitter - la missione Aiea di supporto e assistenza è in corso. Dobbiamo proteggere la sicurezza del più grande impianto nucleare dell'Ucraina e d'Europa". Una situazione che ha messo in allarme tutta l'Europa per le possibili contaminazioni in caso di danni alla struttura. L'intervento era stato chiesto dalla Comunità internazionale facendo pressione sul governo di Mosca. La missione, ha poi scritto il direttore dell'Aiea Rafael Grossi, arriverà a Zaporizhzhia entro il fine settimana. - (PRIMAPRESS)