Risale la curva dei positivi. Speranza avverte:”Metteremo in crisi il ritorno a scuola”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Quattro morti e 629 nuovi casi: il bollettino di Ferragosto di ieri mostra la progressiva crescita di nuovi positivi al Covid-19 e la preoccupazione di un’impennata della curva alimentata dallo scarso distanziamento e da uno scarso uso dei presidi di sicurezza nelle vacanze estive. “I dati di questi ultimi giorni non possono non preoccupare, bisogna rialzare il livello di attenzione, non possiamo vanificare i sacrifici fatti". A dirlo è il ministro della Salute che teme anche per la riapertura delle scuole a metà settembre. “È in gioco la sicurezza del paese - avverte Speranza - e questa è una priorità per il governo". Ci sarà una stretta relazione tra scuola e istituzioni, sottolinea il ministro della Salute ma il rischio è costituito da numeri sempre più alti di giovani positivi al virus che potrebbe provocare un corto circuito nel sistema scolastico. “Ci auguriamo dell’arrivo del vaccino prima possibile - ha detto Speranza - ma intanto dobbiamo osservare tutte le misure per non tornare ad un allarme sociale”. - (PRIMAPRESS)