Riforma processo penale: il difficile CdM oggi a Palazzo Chigi con i dubbi del M5S

Quello iniziato con un certo ritardo a Palazzo Chigi, rischia di essere un Consiglio dei Ministri complicato perchè al primo punto dell'ordine del giorno c'è la riforma della giustizia che vedrà molto probabilmente salire sulle barricate il Movimento 5 Stelle. La ministra della Giustizia, Cartabia, anche sotto la spinta di Draghi, auspicava di arrivare al tavolo governativo con un'ampia convergenza della maggioranza. Ma così non sarà. Il M5S insiste sulla riforma della prescrizione targata Bonafede ma non è la stessa visione della Guardasigilli Marta Cartabia -che mantiene lo stop al decorrere della prescrizione dopo la sentenza di primo grado ma poi fissa un timing per gli altri gradi di giudizio- il M5S, a poche ore dalla riunione, non ha ancora le idee chiare sulla posizione da assumere e questo potrebbe far slittare di ore lo stesso CdM.