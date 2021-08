Riforma giustizia: questa sera alla Camera il foto di fiducia chiesto dal Governo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il governo ha posto la fiducia al provvedimento di riforma del processo penale che è approdato per la discussione oggi 2 Agosto alla Camera dei Deputati e che questa sera a partire dalle 22,30 dovrà decidere se o non riconfermare la fiducia. La ministra della Giustizia, Cartabia promotrice del testo di riforma parla di una cortina che si sta via via alzando, lasciando libero un provvedimento necessario alla modernizzazione del paese. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, alla ripresa dei lavori in Aula dopo la Conferenza dei capigruppo di questa mattina aveva ribadito la posizione del governo di porre la fiducia. ha posto la fiducia alla Camera sulla riforma della giustizia. La dichiarazione di D'Incà era stata rumorosamente contestata da alcuni deputati della componente di Alternativa c'é che hanno anche occupato i banchi del governo. Le due "chiame" inizieranno dopo le 24 ore previste dal regolamento, intorno alle 22.30. Le dichiarazioni di voto avranno inizio alle 20.45 Martedì si voteranno gli ordini del giorno a partire dalle 9. Quindi il voto finale sul provvedimento, che poi dovrà passare all'esame del Senato. - (PRIMAPRESS)