Riforma Csm, oggi in Consiglio dei Ministri la prima bozza: ecco le regole introdotte

(PRIMAPRESS) - ROMA - La riforma del CSM è il punto chiave all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri in programma per oggi. Una prima bozza di riforma prevede l'impossibilità di fare il giudice per i magistrati che abbiano ricoperto cariche politiche elettive (parlamentare nazionale o europeo. consigliere e presidente di giunta regionale, consigliere comunale e sindaco). La bozza prevede al termine del mandato la messa fuori ruolo del magistrato, con altre mansioni, presso il ministero di competenza o presso la Presidenza del Consiglio.