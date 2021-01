Riaperture Italia: verso un nuovo Dpcm. Potrebbero saltare le zone colorate

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' terminato il vertice tra il premier Conte, i capidelegazione della maggioranza,il ministro per gli Affari regionali Boccia,quello della Salute Speranranza e il Cts, per fare il punto in vista della scadenza delle misure antiCovid adottate per le festività. Tra le ipotesi emerse quella di un provvedimento ponte tra il 7-15 gennaio,cioè tra la scadenza del decreto natalizio e quella dell'ultimo Dpcm. Le misure potrebbero essere applicate a livello nazionale, al di là del sistema delle zone. - (PRIMAPRESS)