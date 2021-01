"Riaperture" Italia: oggi riunione Conte, Boccia e Partiti di maggioranza

(PRIMAPRESS) - ROMA - In vista delle scadenza del decreto con le misure anti-Covid per le festività natalizie, in mattinata è convocata una riunione tra il premier Conte e i capidelegazione dei partiti di maggioranza per fare il punto sull'emergenza della pandemia. Alla riunione partecipa anche il ministro per gli Affari Regionali, Boccia.

Sul tavolo c’è la ripartenza dalle zone colorate così come erano inquadrate le regioni prima del lockdown completo ma ora sarà necessario valutare il tasso di positività e l’Rt delle stesse prima della parziale riapertura di domani. In discussione ci sarà anche il capitolo scuola. Il presidente della Conferenza delle Regioni, Bonaccini aveva riportato i dubbi di diversi governatori per la riapertura del 7 gennaio. In effetti non c’è ancora una definizione completa del piano di rientro compresa la questione trasporti e ad aggravare la situazione è la curva dei contagi che non decresce modo progressivo. Anche gli analisti del CNR che stanno osservando le evoluzioni delle curve del contagio, consigliano di osservare quanto accaduto durante le festività natalizie prima di intraprendere scelte. Non è di questo parere la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che non intende arretrare sulle decisioni prese. - (PRIMAPRESS)